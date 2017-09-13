Mersin'de 'Wanted' Yakalandı

MERSİN'de bir markette çalışan iki kasiyeri silahla etkisiz hale getirip soygun yaptıktan sonra, "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" diyen ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Y.F. tutuklandı.



Merkez Toroslar İlçesi Mevlana Mahallesi'nde Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki bir markete silahlı ve maskeli bir kişi gelerek, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 580 TL'yi gasp etti. Bu arada da kasiyerlere, "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" diyerek kaçtı.



Olayın ardından bölgede ve markette yer alan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, soygunu yapan kişinin Y.F. olduğunu belirledi. Zanlının yakalanması için yoğun çalışma başlatan polis ekipleri, Y.F.'yi aynı mahallede sırt çantasındaki suç aleti kuru sıkı tabanca, kar maskesi ve eldivenle yakaladı. Bir çok suç kaydı bulunduğu saptanan ve gasp suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Mersin