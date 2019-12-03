Mersin'de virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı

03.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:22

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda kavşakta virajı alamayan tır devrildi. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, K.G.'nin kullandığı 33 NAM 72 plakalı yem yüklü tır, TEM otoyolu Tarsus Doğu Gişeleri'ne yakın noktada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü K.G. ve yanında yolcu olarak bulunan A.S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine trafik, 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA