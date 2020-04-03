Mersin'de virajı alamayan domates yüklü tır denize düştü: 1 ölü
Mersin'in Silifke ilçesinde domates yüklü tırın denize düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
03.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:26
Mersin'in Silifke ilçesinde domates yüklü tırın denize düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Fais Kartal (39) idaresindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü tır, Atakent Mahallesi çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak denize düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA