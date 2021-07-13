Mersin'de vincin devrilmesi sonucu 1 tekne battı, 1 kişi ağır yaralandı
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Mersin'de vincin devrilmesi sonucu 1 tekne battı, 1 kişi ağır yaralandı

Mersin'de vincin devrilmesi sonucu 1 tekne battı, 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında motor indiren vincin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı, bir tekne de battı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında motor indiren vincin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı, bir tekne de battı.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bir tekneye motor aksamını indiren vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Olayda barınakta bağlı bulunan bir tekne batarken, bakıma alınan bir teknede de hasar oluştu. Kaza sırasında ağır yaralanan M.C. de 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen vinç olay yerinden kaldırıldı, batan tekne de başka bir vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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