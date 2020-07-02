Mersin'de verimi yüksek muz çeşidi "Alata Azmanı" tanıtıldı
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Mersin'de verimi yüksek muz çeşidi "Alata Azmanı" tanıtıldı

Mersin'de, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ar-Ge uzmanlarının çalışmaları sonucunda geliştirilen ve birim alandan daha yüksek verim elde edilen muz çeşidi "Alata Azmanı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Mersin'de verimi yüksek muz çeşidi
02.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:23

Mersin'de, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ar-Ge uzmanlarının çalışmaları sonucunda geliştirilen ve birim alandan daha yüksek verim elde edilen muz çeşidi "Alata Azmanı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Üstün Özellikli Muz Çeşidi Alata Azmanı Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi Tanıtım Toplantısı"nda, geliştirilen muz çeşidinin ıslah serüveni hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sinan Acıöz, toplantıda yaptığı konuşmada, enstitülerinde uzun yıllar muz çeşidine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Mersin'in tarım alanında önemli bir konumda olduğunu ifade eden Acıöz,"Sahada ve üretim aşamasında önemli çalışmalar yaptık. Nihayetinde 'Alata Azmanı' olarak adlandırdığımız muz çeşidi geliştirdik. Bunun üretimini yaparak ülkemize ve üreticilerimize gelir sağlamasını istiyoruz. Ülke ekonomisine çok katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı ise Türkiye'de muz denildiğinde Mersin'in akla geldiğini belirterek, Türkiye muz üretiminin yüzde 61'nin kentte gerçekleştirildiğini vurguladı.

'Alata Azmanı' muz çeşidinin veriminin yüksek olduğuna değinen Abalı, "Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bir çalışma başlattı. Mersin'de genotipi farklı olan 103 tür muz çeşidini sahada toparlayıp bir seleksiyon çalışması yaptı. En verimli olan seçildi. Geliştirilmesi yapıldı. Şimdi de beraber ortak yayın çalışmasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yüksek Mühendisi Cengiz Türkay da Alata Azmanı'nın verim ve kalite olarak ön plana çıktığını artardı.

Kaynak: AA

Manşet

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