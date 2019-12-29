Mersin'de "Velimle Kitap Okuyorum" etkinliği düzenlendi
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Mersin'de "Velimle Kitap Okuyorum" etkinliği düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde "Velimle Kitap Okuyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

29.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:54
Mersin'de

'in ilçesinde "Velimle Kitap Okuyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Mut Kaymakamlığınca Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Kaymakam Muammer Köken, etkinlikte yaptığı konuşmada, velilerin kitap okuma konusunda çocuklarına örnek olması gerektiğini belirterek, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlik, kitap okumanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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