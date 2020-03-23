Mersin'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürdü.

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürdü.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. İlçelerde gezen görevliler, kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürürken, yardım paketleri de dağıttı. Görevliler, adres ve telefonlarını aldığı yaşlıların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılarken, teşekkür de alıyor. Akdeniz ilçesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan, "İçişleri Bakanlığı'mızın kurduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlılarımız 'Vefa Sosyal Destek Grubu' hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletsinler. Biz onların ihtiyaçlarını karşılayacağız ama lütfen evden çıkmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA