Mersin'de "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri "Vefa İletişim Merkezi"ne ulaşarak çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu bildiren vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, ziyaretlerde vatandaşlara koronavirüs hakkında bilgilendirme yaparak temel gıda yardımında bulundu.

Kaynak: AA