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MERSİN'DE VATANDAŞLARIN KAR KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, vatandaşların eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlere yağan Kar, vatandaşların eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Erdemli ilçesinde vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek kar keyfini yaşamak için yaylalara akın etti. Özellikle 1500 rakamın üzerinde bulunan Sorgun, Avladı ve Harfilli yaylalarına yağan yoğun kar düştü. Çocuklarıyla beraber yüksek kesimlere çıkan aileler, kartopu oynayıp piknik yaptı. Özellikle çocuklar gönüllerince karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının ardından kara yollarına bağlı ekipler ise yol açma çalışmasına başladı. Jandarma trafik ekipleri de uygulama yaparak vatandaşları yoğun kar yağışına karşı uyardı.

MERSİN'DE VATANDAŞLARIN KAR KEYFİ

MERSİN'DE VATANDAŞLARIN KAR KEYFİ

MERSİN'DE VATANDAŞLARIN KAR KEYFİ

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