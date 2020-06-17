Mersin'de vatandaşlara karpuz ikramı Mezitli ilçesinde bir hayırsever vatandaşlara 1000 karpuz dağıttı.

Mezitli ilçesinde bir hayırsever vatandaşlara 1000 karpuz dağıttı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklama göre, hayırsever tarafından verilen karpuzlar, Cumhuriyet, Seymenli ve Hürriyet mahallelerindeki vatandaşlara ulaştırılması için zabıta ekiplerince muhtarlıklara götürüldü.

Ekipler, ilçedeki Down Kafe ile belediye aşevine de karpuzarın bir kısmını teslim etti.

Kaynak: AA