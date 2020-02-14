Mersin'de vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendiriliyor

14.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:29

Mersin Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde, Narko Rehber faaliyetleri çerçevesinde madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verdi. Katılımcılara, 'Çocuklarınızla iletişim kurun, onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Siz dinlemezseniz o zaman çocuklarınızı başkaları dinler' şeklinde uyarılarda bulunan görevliler, ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıttı.



'Hayata gülümse, uyuşturucuya hayır de'



Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hayata gülümse, uyuşturucuya hayır de' projesi kapsamında, Tarsus Yarenlik Alanında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıttı. - MERSİN

Kaynak: İHA