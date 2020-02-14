Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi
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Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

Mersin'de Narko Rehber Projesi kapsamında, vatandaşlar, madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

14.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:54
Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

'de Narko Rehber Projesi kapsamında, vatandaşlar, madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik madde bağımlılığıyla mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verildi.

Seminere katılanlara çocuklarıyla iletişim kurmaları konusunda uyarıda bulunan polisler, madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı broşür dağıttı.

Öte yandan ekipler, Tarsus ilçesi Yarenlik alanında da konuyla ilgili broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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