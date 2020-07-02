Mersin'de vatandaşlar koronavirüse karşı afişlerle uyarılıyor Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda kentin farklı noktalarına bilgilendirici afişler asıldı.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda kentin farklı noktalarına bilgilendirici afişler asıldı.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği panolara asılan afişlerde, "Maske+sosyal mesafe=tedbir kontrollü sosyal hayat", "Maskesiz? Görenler ne der?", "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın" ve "Koronavirüs'ün maskesi henüz düşmedi, dışarı çıkarken lütfen maske takın" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, salgının henüz geçmediğini belirterek vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyarak sağlık çalışanlarıyla beraber mücadele etmesi gerektiğini aktardı.

Maske, mesafe ve kontrollü sosyal hayata dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bahçacı, afişler ile vatandaşları bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA