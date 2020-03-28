Mersin'de vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendiriliyor
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Mersin'de vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri artırarak, vatandaşları virüse karşı bilgilendiriyor.

28.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:42
Mersin'de vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri artırarak, vatandaşları virüse karşı bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını bilgilendirici reklamlarla giydirdi. Tüm bunların yanı sıra halkın bilgilenmesi amacıyla el broşürü hazırlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığının kent genelinde yer alan ledli levhalarında da korona virüse karşı uyarıcı mesajlara yer verildi.

Mersin merkez ve ilçelere asılan billboardlarda halk korona virüse karşı uyarıldı. Billboarlarda, "Kendini, aileni, halk sağlığını koru. Mecbur değilsen çıkma" mesajı yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarının arkasında yer alan bilgilendirici otobüs giydirmelerinde de "Ellerinizi sık sık, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın", "Kalabalık yerlerde bulunmayın", "Mümkün olduğunca yüz bölgenize dokunmayın", "Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, mümkünse evden çıkmayın", "Hasta kişilerden uzak durun", "Hapşırırken, öksürürken ağzınızı mendiller kapayın" ifadeleri yer aldı.

Bilgilendirici el broşürleri hazırlandı

Büyükşehir tarafından ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla el broşürleri de hazırlandı. Renkli çizimler ve yazılar ile korona virüsten korunma yöntemleri ve yapılması gerekenler anlatıldı. 'Sayılarla koronadan korunma kılavuzu' başlığı ile basılan broşürde, elleri yıkama süresinin 20 saniye, insanlarla güvenli mesafenin 1 metre ve hastalık riski olanların karantina süresinin ise 14 gün olduğu belirtildi.

'Koronaya karşı 5 kritik koruma'da ise elleri sık sık sabunla yıkamak, öksürürken, hapşırırken ağzın mendille kapatılması gerektiği ile ellerle yüze dokunulmaması, öksüren, hapşıran, ateşi olan kişilerden uzak durulması ve hastalara 1 metreden fazla yaklaşılmaması gerektiği gibi bilgiler yer aldı.

Korona virüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar anlatılıyor

Korona virüs hakkındaki 5 doğru bilgi olarak ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğu, yüksek tansiyon ve sigaranın riski artırdığı, 50 yaş altında ölüm oranının çok düşük olduğu, el yıkarken normal sabunun yeterli olduğu ve ev hayvanlarının virüsün yayılmasında bir etkisinin olmadığı belirtiliyor. Korona virüs hakkındaki 5 yanlış bilgi olarak ise maskenin hastalığa yakalanmayı engellediği, burnu tuzlu suyla yıkamanın koruma sağladığı, bazı yiyeceklerin hastalıktan koruduğu, toplu taşımada bir yere dokunmamanın yeterli olduğu ve bol su içmenin hastalıktan koruduğu yanlış bilgileri sıralanıyor.

5 ayrı noktada ledli levhalarla bilgilendirme yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının kent genelinde yer alan ledli levhalarında yer alan mesajlarla vatandaşlar korona virüse karşı tedbirli olmaya çağırıldı. Kentin 5 noktasında yer alan ledli levhalarda 7 saniye şeklinde dönen "Suya Sabuna Dokunun" mesajları ile trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da korona virüs hakkında bilgilendiriliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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