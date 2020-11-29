Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
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Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:40
Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

Mersin'de etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yoğunluk oluşturdu.

Mersin'de etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yoğunluk oluşturdu.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde vakit geçiriyor.

Hava sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği kent merkezindeki sahil bandına gelen bazı vatandaşlar, spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

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Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları da köpeklerini gezdirdi.

Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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