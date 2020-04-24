Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu
Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okuduMERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
24.04.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:08
Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu
MERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: DHA