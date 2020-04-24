Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okuduMERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu MERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Kaynak: DHA