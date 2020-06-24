Mersin'de vatandaşlar belediye personeliyle sahilde temizlik yaptı Mersin'in Mezitli ilçesinde "Birlikte Kirlettiğimiz Alanları Birlikte Temizliyoruz" projesi kapsamında vatandaşlar, belediye çalışanlarıyla sahilde temizlik yaptı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde "Birlikte Kirlettiğimiz Alanları Birlikte Temizliyoruz" projesi kapsamında vatandaşlar, belediye çalışanlarıyla sahilde temizlik yaptı.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, belediyeye bağlı Akdeniz Gönüllü Evi üyelerinin de katıldığı etkinliğe Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte gönüllüler, sahileri çöpten arındırdı, yabani ot ve yosunları temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Asiye Erdener Gürses de vatandaşlarda kentlilik bilinci oluşana dek temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA