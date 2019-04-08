Mersin'de Vahap Seçer, mazbatasını aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Vahap Seçer, Mersin Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını aldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra belediyedeki makamına geçen Seçer, görevi Burhanettin Kocamaz'dan devraldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer'in adliyede düzenlenen mazbata törenine, çok sayıda partili katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve CHP İl Başkanı Adil Aktay, Seçer'i yalnız bırakmadı. İl Seçim Kurulu Başkanı Sabahattin Aras'tan mazbatasını alan Seçer, Mersin için çalışacaklarını söyledi. Kalabalığın kendisini beklediği Cumhuriyet Alanı'na geçen Başkan Seçer, burada Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na giriş yapan Seçer, makamda, eski başkan Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı. Vahap Seçer'e başarı dileyen Burhanettin Kocamaz, Benim başkandan talebim, boynuzun kulağı geçmesi. Bu hizmet atağının bizim de ötemizde daha da başarılı olması ve kazananın Mersin olması önemli. Mersin adına yapılacak her hayırlı hizmette biz kendisinin yanında olacağız, desteğimizi vereceğiz. Mersin, geleceğe yönelik emin adımlarla bir yol almaya başlamıştı. Barış, huzur ve kardeşlik konusunda çok büyük mesafeler katedildi. İnşallah bundan sonra da inkıtasız bir şekilde bu çalışmalar devam eder. Yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi.

'BELEDİYE EMİN ELLERDEDİR'

Mersin'e yaptığı hizmetlerden dolayı Kocamaz'a teşekkür eden Başkan Seçer ise Bu yarışın kazananı CHP ve adayı Vahap Seçer olmuştur; ama aslında Mersin kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Burhanettin beyin takdir ettiğimiz hizmetleri vardır. Kendinin de özellikle altını çizdiği, vatandaşların yararına olan, halkın yararına olan, mazlumun, fakirin yararına olan her türlü proje ve faaliyet devam edecektir. Yurttaşlarımız endişe duymasın; belediye emin ellerdedir. Biz daha iyisini yapma iddiası ile vatandaşlarımızın bize güvenmesini istedik ve bu güveni de aldık. Seçim kazandık. Daha önceki başkanların Mersin'e verdiği hizmetleri çok öteye taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız diye konuştu.

'KOLTUK KARDEŞİNDE'

Burhanettin Kocamaz'ın 'belediyecilik duayeni' olduğunu belirterek, onun tecrübelerinden faydalanacaklarını dile getiren Başkan Seçer, şunları kaydetti

Benim hemşehrim, değerli başkanımız önemli bir belediyecilik duayenidir. Tarsus'ta ve Mersin'de uzun yıllar hizmetlerde bulundu. Önemli deneyimleri vardır. Bu 5 yıllık süre içinde Mersin'e dair önemli projeleri vardır. Ben de kendisine daha önce rica ettim. Mutlaka kendisinden faydalanmamız, Mersin adına kendisinin deneyimlerinden faydalanmamız çok önemlidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Koltuk bir kardeşindedir, emin ellerdedir. Kendisi bizim belediye başkanımız olarak saygı duyduğumuz bir abimizdir, bir büyüğümüzdür. Bunun da böyle bilinmesini isterim.

Kaynak: DHA