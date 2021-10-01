Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı - Haberler
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Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında bu yaz 161 mahallede çocuklara toplam 119 bin dondurma, mamul ve limonata dağıtıldığı bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında bu yaz 161 mahallede çocuklara toplam 119 bin dondurma, mamul ve limonata dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla 27 Ekim 2019'da hayata geçirdiği '1 Ekmek 1 Çorba' projesi 3'üncü yılına girdi. Geçen yıl havanın soğumaya başlamasıyla birlikte 2 Kasım'da 28 noktada başlayan çorba dağıtımı, yaz aylarına kadar 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı. Çorba dağıtımları yıl içerisinde 13 ilçeye yayılarak 62 noktaya yükseldi. Proje kapsamında kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara soğuk havalarda sıcacık mercimek çorbası ve ekmek ikram edildi.

Havalar ısınınca 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi başladı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte '1 Ekmek 1 Çorba' sezonunu kapatan Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları için bu yıl ilk kez 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesini başlattı. Proje kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara dondurma, mamul, limonata ve kokulu çörek dağıtıldı. Dondurmalar 97 mahallede 78 bin çocuğa, mamul ve limonatalar ise 64 mahallede 41 bin çocuğa ulaştırıldı.

Kokulu çörek dağıtımı kış aylarında sürecek

Projeye eklenen son ürünlerden kokulu çöreğin ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretim ve dağıtımları sürüyor. Ağustos ayı ortasında başlayan ve kış aylarında da devam edecek olan kokulu çörek dağıtımı şu ana kadar 8 mahallede 2 bin 800 çocuğa ulaştırıldı.

'1 Ekmek 1 Çorba' 1 Kasım'da yeniden başlıyor

Havanın soğumaya başlamasıyla aşhanede çorba kazanlarını yeniden ocağa yerleştirip gerekli malzemeleri tedarik eden Büyükşehir Belediyesi, 1 Kasım'dan itibaren '1 Ekmek 1 Çorba' projesini de yeniden başlatmaya hazırlanıyor. - MERSİN

Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı

Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı

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Haber: Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı - Haberler
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