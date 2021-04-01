Mersin'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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Mersin'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Anamur ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Anamur ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovabaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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