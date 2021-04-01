Mersin'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
Anamur ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovabaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat