Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Tarsus ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
28.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:07

Tarsus ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları A.Y.'nin üzerinde yaptıkları aramada 15,45 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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