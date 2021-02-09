Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
09.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:22
Silifke ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolu üzerinde yaptıkları uygulamada, durdurdukları şehirler arası yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüste seyahat eden F.K'nin üst aramasında 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
F.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya