Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

09.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:22
Mersin'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Silifke ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolu üzerinde yaptıkları uygulamada, durdurdukları şehirler arası yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste seyahat eden F.K'nin üst aramasında 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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