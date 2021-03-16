Mersin'de uzatma misina ağ ile balık avlayan 2 kişiye 1363 lira para cezası kesildi
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Mersin'de uzatma misina ağ ile balık avlayan 2 kişiye 1363 lira para cezası kesildi

16.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:01
Mersin'de uzatma misina ağ ile balık avlayan 2 kişiye 1363 lira para cezası kesildi

Mersin'de, uzatma misina ağ ile yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 balıkçıya 1363 lira ceza verildi.

Mersin'de, uzatma misina ağ ile yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 balıkçıya 1363 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, kent merkezi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, özel bir teknede balık avlayan 2 kişinin uzatma misina ağ kullandığı tespit edildi.

Balık avında uygun olmayan malzeme kullanan 2 balıkçıya 1363 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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