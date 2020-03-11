Mersin'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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Uyuşturucu Ticareti, Akdeniz, Güncel

Mersin'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 610 gram toz esrar ile 13 gram bonzai ele geçirildi.

11.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Mersin'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 610 gram toz esrar ile 13 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaduvar Mahallesi'nde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, portakal bahçesinde 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır 1 kilo 610 gram toz esrar, 13 gram bonzai ve satıştan elde ettikleri 550 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Operasyonel çalışmalarla kontroller sırasında, 56 gram toz esrar-bonzai karışımı uyuşturucu madde, 28 ecstasy hap, 3'ü kurusıkı, 7 tabanca, bu tabancalara ait, 11'i kurusıkı, 19 mermi, 1 tüfek ve 77.6 kilo kaçak tütün ele geçirildi.6 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDIİlçe genelinde meydana gelen 3 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 1 açıktan ve evden hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma yolu ile hırsızlık olay açığa kavuşturuldu. Olaylarda ele geçen 1 jeneratör, 1 cep telefonu ve 14 kasa portakal sahiplerine teslim edildi. Ayrıca iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayında 25 inşaat iskele demirini çalan 1 şüpheli suçüstü yakalandı.HAPİS CEZASI BULUNAN 54 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik suçlarından olmak üzere haklarında 8 yıl 4 aya kadar, çeşitli hapis cezaları bulunan 54 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Kaynak: DHA

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