Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN - Haberler | Güncel

MERSİN'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişinden 2'si, mahkemece tutuklandı.

MERSİN'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişinden 2'si, mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli olarak tespit ettiği kişilere yönelik 2 operasyon düzenledi. Gülnar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ilk operasyonda 1, Aydıncık ilçesi Hacıbahattin Mahallesi'ndeki ikinci operasyonda ise 2 olmak üzere toplam 3 şüpheli, yasa dışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 337 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si, tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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