Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı iddia edilenlerin yakalanması yönelik Akdeniz ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu A.N. ve S.S. gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 3 kilo 650 gram esrar ve 400 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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