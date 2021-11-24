Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.
Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri