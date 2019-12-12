Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

12.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:36

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Tosmurlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA