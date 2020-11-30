Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı
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Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı

30.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:43

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "drone" ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "drone" ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı otomobili "drone" ile takibe alarak Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.

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Bagajdaki aramada 3 çantada bulunan 78 pakette 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polisin takip ettiği araç drone kamerasıyla görüntülendi.

Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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