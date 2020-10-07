Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama

07.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:56
Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama

Mersin'de, şehirler arası yolcu otobüsünde 4 kilo 800 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

Mersin'de, şehirler arası yolcu otobüsünde 4 kilo 800 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu otobüsü takip eden ekipler, aracı kent girişinde durdurdu.

Otobüste, şüpheli yolcunun koltuğunun altındaki çantada paketler halinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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