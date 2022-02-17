Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Mersin polisi, ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin polisi, ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine belirlenen P.F. ve D.T.'nin adresine operasyon yapan ekipler, adreste yaptıkları aramalarda 20 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 216 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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