Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar ile hassas terazi ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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