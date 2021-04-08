Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince dün uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik bir araç ve evde yapılan aramada, 162 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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