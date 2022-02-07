Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA, Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 166 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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