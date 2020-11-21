Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
21.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:28
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde 54 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya