Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

21.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:28
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde 54 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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