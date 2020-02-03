Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Haber

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

03.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

'in ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Atayurrt Mahallesi'nde durumunda şüphe edilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 370 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler