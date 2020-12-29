Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Yenice, Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde 3 ay teknik takip gerçekleştiren ekipler, 9 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 500 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal