Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli O.L'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 212 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

O.L'nin uyuşturucu sattığı bir kişiye de "uyuşturucu kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan O.L. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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