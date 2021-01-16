Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
16.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:32
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Say Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde 62 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya