Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:32
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Say Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde 62 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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