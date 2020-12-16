Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:45
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı idda edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yapılan aramada bir miktar esrar ve 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:48:30. #1.15#
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