Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoylu'nda, Deliçay mevkisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını alan Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu kullanan bir kişiyi yakaladı, şüphelinin üzerinden de bir miktar eroin ve uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA