Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir şüphelinin otomobilinde sentetik hap bulundurduğu bilgisini aldı.

Otomobili Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada 200 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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