Uyuşturucu operasyonunda 84 kök Hint kenevir ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 84 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 84 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Arıklı Mahallesi'nde bir kişini evinin çatı kısmında ve bahçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

Söz konusu yere operasyon düzenleyen ekipler, 84 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt