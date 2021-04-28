Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçesinde uyuşturucu kullanan, üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 40 gram esrar ve 139 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya