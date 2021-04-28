Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçesinde uyuşturucu kullanan, üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 40 gram esrar ve 139 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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