Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, kimlikleri tespit edilen A.B, C.A, E.D, C.Ö, Ö.F.A. ve O.A, şafak vakti adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 tüfek, tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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