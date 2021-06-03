Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli, Silifke, Tarsus ve Mut ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, 4 ilçede düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde 351 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal