Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilovacık ve Uzuncaburç mahallelerinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada, 183 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 720 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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