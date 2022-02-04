Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

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