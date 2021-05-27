Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde Hint keneviri eken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ilçede düzenlendikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde 54 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal