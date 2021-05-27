Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde Hint keneviri eken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ilçede düzenlendikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 54 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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