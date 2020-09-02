Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) Tömük Mahallesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evde ve zanlıların üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, biri kuru sıkı 2 tabanca, silahlara ait fişek ve 2 bin 320 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yıldız Tilbe Deniz Akkaya Pınar Tartan Mustafa Sandal
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Düğün Doğum Samsun Hakaret
Şu an buradasınız: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 15:19:06. #1.15#
title